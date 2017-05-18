Сирия: боевики ИГ атаковали поселения вдоль трассы между Алеппо и Хомсом

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Дамаск, 18 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) атаковали поселения вдоль единственной трассы, соединяющей Алеппо и Хомс. Как сообщают сирийские СМИ, в результате нападения погибло множество мирных жителей.

По предварительным данным, погибли 52 человек, среди которых как мирные жители, так и комбатанты. Кроме того, сообщается о десятках погибших, пишет агентство «Аль-Джазира».

По словам очевидцев, среди погибших было не менее 15 человек. Трое из них были казнены боевиками ИГ. Государственное информационное САНА сообщает о двадцати погибших мирных жителях в деревне Агариб Аль-Сафи, расположенной в востоку от Хамы.

* Организация запрещена на территории РФ.