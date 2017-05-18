Клинцевич назвал удар коалиции в Сирии результатом политического скандала в США

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Москва, 18 мая. Авиаудар международной коалиции по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в Сирии был спровоцирован политическим скандалом в США вокруг фигуры президента Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удар по конвою проправительственных сил Сирии на юго-востоке страны.

«Не думаю, что приказ об ударе по сирийским силам отдал лично Дональд Трамп. Ему сейчас просто не до этого. Но политический скандал, спровоцированный определенными силами вокруг нового президента, несомненно, сказался на действиях военного руководства на Ближнем Востоке», — отметил Клинцевич.

Сенатор также добавил, что ситуация в Сирии приближается к точке невозврата. Если в будущем повторяться подобные инциденты, то решение сирийского конфликта зайдет в тупик.