Сирия: коалиция подтвердила, что соглашение о зонах деэскалации остается в силе

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Дамаск, 18 мая. Соглашение о зонах деэскалации, как и меморандум по предотвращению авиаинцидентов остается в силе, заявил представитель коалиции во главе с США в связи с авиаударов по правительственным силам в Сирии.

Как заявили в коалиции, ее силы по-прежнему действуют в районе Эн-Танфа, где они занимаются подготовкой и обучением групп, занимающихся борьбой с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). «Соглашение о зонах деэскалации остается в силе» – отметил в коалиции.

Напомним, что во время переговоров в Астане 3-4 мая, был подписан договор о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Договор запрещает любую боевую активность в них, а также полеты авиации на над ними. Соглашение рассчитано на полгода.

* Организация запрещена на территории РФ.