ТьфуНаТебяАлексейНавальный: соцсети рассмешил невнятный ответ Навального Усманову

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Москва, 18 мая. Пользователи Интернета посмеялись над невнятным ответом блогера Алексея Навального на обращение бизнесмена Алишера Усманова.

Сегодня Усмановым было опубликовано видео, в котором он отвечает Навальному на вопросы о его доходах, расходах и налогах. При этом известный бизнесмен не требует от блогера материальной компенсации за клевету, а требует опровержения. Он также отмечает, что Навальный апеллирует к тому, что Усманов отбывал заключение за изнасилование. При этом, в открытом доступе имеются документы, которые подтверждают, что бизнесмен отсидел шесть лет в тюрьме по сфабрикованному делу и был полностью реабилитирован.

Ответ блогера не заставил себя ждать. Однако в опубликованной видеозаписи, по сути, нет ответов ни на одно из обвинений Усманова. Продолжительность видео – 13 минут, при этом на протяжении одной минуты Навальный обещает некий ответ, а оставшееся время – это обращение самого Усманова. В описании к видео Навальный причислил себе заслугу в том, что Усманов якобы стал видеоблогером, при этом фамильярдно называет известного бизнесмена, который намного старше его, «Бурханыч».

«Конечно же, Бурханычу я отвечу по пунктам и, чтобы не было вопросов о том, что аудитория нашего канала увидит мой ответ и не увидит обращение Усманова, я ставлю его видео целиком на наш канал», — это все, что смог ответить Навальный бизнесмену.

Пользователей Интернета рассмешил несуразный ответ блогера. На сайте YouTube опубликован видеоролик «Пошумим: Алишер Усманов VS Алексей Навальный», в котором общение сторон представлена как битва между реп-исполнителями. Победу в битве присудили Алишеру Усманову.

«Ох не с тем этот «якобы политик» Леша связался!!! В таких случаях говорят, и я ему советую — лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», — пишет пользователь DrRusuas.

МС слева - Усманов, МС справа - Навральный Дайте шуму, господа! ???? https://t.co/meAhxhnYD4 — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) May 18, 2017

Пользователи социальных сетей в ожидании ответа от блогера объединились под хэштэгом #ТьфуНаТебяАлексейНавальный, но так и не смогли дождаться вразумительного ответа от Навального.