Русофобия становится государственной политикой Киева — Балакин

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Вена, 18 мая. Русофобия становится на Украине основой для государственной политики. Так считает заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Балакин, который прокомментировал введенные Киевом санкции против российских соцсетей.

По словам дипломата, украинская сторона нарушила обязательства в сфере свободы слова.

«Еще больше ограничили русскоязычную часть населения страны в праве на свободный доступ к информации и общение на родном языке. Почему-то не слышим в этом зале возмущения со стороны западных стран», — подчеркнул Балакин в своем выступлении в ОБСЕ.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о том, что Москва не допустит геноцида русскоязычного населения в Донбассе.