Несколько бойцов сирийской армии могли стать жертвами авиаудара коалиции

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Москва, 18 мая. Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла удар по конвою проправительственных сил Сирии.

Инцидент произошел в районе города Танф, который расположен на границе Сирии и Иордании. По предварительным данным, в колонне находились 27 единиц техники, которые по утверждению Пентагона якобы нарушили зону безопасности, приблизившись к военной базе, где осуществляется подготовка отрядов сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Вашингтоном. На базе дислоцируются американские военные инструкторы.

По неподтвержденным данным, в результате авиаудара уничтожены два танка Т-62 и повреждена зенитная самоходная установка «Шилка». Также сообщается о троих раненых и шести погибших в составе конвоя проправительственных сил.

При этом Associated Press сообщило со ссылкой на военные источники, что в конвое могли находиться подразделения регулярной правительственной сирийской армии.