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Весь мир
Россия призвала партнеров по «нормандской четверке» отреагировать на притеснение УПЦ

Россия призвала партнеров по «нормандской четверке» отреагировать на притеснение УПЦ

21:34  18 Мая 2017
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Россия призвала партнеров по «нормандской четверке» отреагировать на притеснение УПЦ

Брюссель, 18 мая. Участники «нормандской четверки» должны отреагировать на попытки украинских властей втянуть Украинскую православную церковь в политическое противостояние. С таким заявлением выступил на постоянном совете ОБСЕ заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Балакин.

По его словам, есть доказательства того, что украинские власти намерены проводить политику силового отчуждения церковного имущества – в качестве примера в своем заявлении Балакин указал инцидент с храмом в Ровенской области.

Также он напомнил о резонансных антицерковных законах, которые намеревалась рассмотреть Верховная рада, однако не смогла из-за недостаточного количества голосов «за».

 

 

#упц
Антон Зарубин
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