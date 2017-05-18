Киев не считает блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников» ограничением свободы слова

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Киев, 18 мая. Введенные украинской стороной санкции против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» якобы не имеют никакого отношения к ограничению свободы слова. Об этом заявил в четверг заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко.

По словам политика, вышеуказанные социальные сети не являются «форпостом свободы».

«Никто не ограничивает свободу слова тем, что запрещает или ограничивает управление, работу в некоторых видах коммуникации», — отметил Биденко.

Напомним, ранее введенные Киевом санкции против РФ раскритиковало правительство ФРГ.