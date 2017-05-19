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Сирия, 19 мая. ВВС коалиции нанесли удар по конвою проправительственных шиитских отрядов на юге провинции Хомс. Боевики ИГ** убили десятки жителей прифронтовых поселений к востоку от Хамы. Террорист-смертник активировал «пояс шахида» в районе базы «Тияс» к западу от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вела бои с «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте; потеряла 10 солдат и одного полевого командира «Тигров» на востоке Алеппо; ликвидировала девятерых террористов ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора; отбила у ССА** поселение в провинции Эс-Сувейда; уничтожила около 30 боевиков ИГ в ходе контратаки в деревне Акариб на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): устроило теракт к северу от базы «Тияс» под Пальмирой, погибли 27 человек; убило 52 жителя поселка Акариб и обстреляло Саламию и ряд близлежащих поселений; утратило контроль над населенным пунктом и аэродромом «Сахр Синджар» к западу от Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): создала новое формирование с целью удержать позиции в Дамаске; убила полковника САА на юге Даръа и после потеряла своего высокопоставленного командира.

Международная коалиция: нанесли авиаудар по конвою проправительственных шиитских отрядов на юге провинции Хомс; в результате бомбардировки с воздуха убила 15 жителей Ракки.

Курды: зачистили от ИГИЛ населенные пункты Хамрат Ганам и Бадр на северо-востоке от Ракки; захватили в плен пятерых боевиков ССА недалеко от города Манбидж.

Провинция Дамаск

На территории Восточной Гуты, где находится одна из зон деэскалации, в минувшие сутки, однако, продолжались боевые действия между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции, преимущественно из формирования «Джейш Аль-Ислам». Ожесточенные стычки, как и за день до этого, фиксировались вблизи населенных пунктов Бейт Наима и Аль-Марж. При этом, согласно информации информагентства Qasioun, исламисты нанесли армии САР урон в технике: ими были ликвидированы зенитная установка «Шилка» и танк. Потери антиправительственных формирований не оглашались. В связи с регулярными обстрелами и междоусобицами радикалов правительственные силы были вынуждены возобновить атаки укрепрайонов террористов. Важно отметить, что в результате действий боевиков регулярно страдают не только военнослужащие, но и гражданские лица.

Накануне, однако, отрядами формирования «Файлак Аль-Рахман» были все же отпущены девять медработников, которые были незаконно задержаны несколько дней назад на трассе, связывающей поселения Мисраба и Хаммурия, передал информационный центр Al Manar News. Медицинские сотрудники оказывали помощь местным жителям, раненным в ходе перестрелок между различными оппозиционными группировками.

Несмотря на недавние неудачи, командование формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» все еще рассчитывает сохранить за собой часть позиций на восточной окраине Дамаска. Для этого в районы Айн Тарма, Хазза и Джобар, часть кварталов которых все еще находится в оккупации, были направлены отряды новообразованной организации «Джейш Аш-Шам». Главная цель боевиков данной группировки — удержать опорные пункты в столичном регионе. Ранее войсками САА был освобожден район Аль-Кабун: исламисты, оказавшиеся под мощным натиском правительственных сил, были вынуждены сдать позиции и затем направиться в провинцию Идлиб.

Провинция Алеппо

На востоке провинции в прошедшие сутки продолжилась масштабная кампания армии САР против оккупации ИГИЛ. Ранее сирийские военные освободили авиабазу «Аль-Джирах» и теперь атакуют в направлении оккупированного города Маскана вдоль дороги на Ракку. В регионе идут кровопролитные бои, в результате которых потери в живой силе несут обе стороны. Накануне информационный источник «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», заявил о десяти убитых военнослужащих, в частности — одного высокопоставленного командира спецотряда «Тигры», и нескольких уничтоженных единицах тяжелой техники САА. Данные о потерях в рядах террористической организации не оглашались.

На северо-востоке провинции в первой половине дня курдскими патрульными вблизи линии разграничения к западу от города Манбидж была задержана разведывательная группа Сирийской свободной армии (ССА), состоящая из пяти боевиков. Как выяснилось в ходе допроса, диверсанты рассчитывали проникнуть в подконтрольный Сирийским демократическим силам (SDF)**** город. Об этом сообщило новостное агентство Al Manar News. Анкара и союзные ей боевики-оппозиционеры намерены полностью зачистить от курдов северную часть республики, граничащую с Турцией. Напомним, турецкая сторона считает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористическим формированием, не менее опасным, нежели «Исламское государство».

Провинция Хомс

Источник «Аль-Амак», непосредственно связанный с командованием «Исламского государства»* заявил, что накануне вечером террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство в нескольких километрах к северу от сирийского аэродрома «Тияс» к западу от древней Пальмиры. В результате теракта, по данным информагентства ИГ, погибли 27 человек. Официально эти данные до сих пор не были подтверждены.

В районе горного хребта Аш-Шумария, который недавно перешел под контроль армии САР, в последние недели регулярно шли тяжелые бои между военнослужащими САА и боевиками ИГИЛ. Несмотря на ожесточенное сопротивление террористов, правительственные силы продолжают понемногу развивать наступление, двигаясь к району стратегической трассы Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама.

К вечеру боевики ССА и ВВС антитеррористической коалиции уничтожили конвой техники ополченческих отрядов, поддерживающих армию САР в борьбе против террористических группировок. Это произошло на юге республики в 37 километрах от пограничного перехода «Ат-Танаф». Были уничтожены четыре танка, зенитные установки «Шилка», военные автомашины и другая техника проправительственных отрядов. Об этом сообщил оппозиционный источник на странице в Twitter (@QalaatAlMudiq). Официальный Вашингтон позже признал факт атаки, передал портал Buzz Feed News. О численных потерях в рядах ополченцев не сообщалось.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно неподтвержденным данным, предоставленным новостным центром Qasioun, силы Ирака и САР, а также ВКС РФ готовят совместную кампанию, главная цель которой — деблокирование Дейр эз-Зора, занимаемого террористами ИГИЛ. Предполагается, что основные боевые действия в рамках этой операции будут идти на сирийско-иракской границе — т.е. на территории обеих стран.

Напомним, однако, что силы оппозиционной «свободной армии» и стран международной коалиции во главе с США вот-вот перейдут к полномасштабным военным действиям против ИГ в этом регионе. Как сообщил военный источник в Twitter (@markito0171), в пустыне в районе поселения Вади Савада, расположенного в 30 километрах к северо-западу от оккупированного боевиками города Абу Кемаль, дислоцируются отряды ССА, которые готовятся выдвинуться в наступление на город на 20 пикапах с установленными крупнокалиберными пулеметами. Союзные войска надеются взять под контроль районы у иракских и иорданских границ, богатые нефтью и газом, и где, кроме того, пролегает катарский трубопровод. Успех этой кампании будет означать для Башара Асада поражение в войне, так как он окажется запертым в западных провинциях САР, переполненных беженцами, но бедных природными ресурсами.

Правительственные подразделения провели серию массированных атак позиций боевиков ИГИЛ на окраинах административного центра провинции, бои за контроль над которым идут уже третий год подряд. По информации сирийского портала Damascus Now, войска САА наступали на укрепрайоны террористов у кладбища города, находящегося на западной окраине, а также в районе вершины Аль-Тарда в южных предместьях. Всего в результате данных атак были ликвидированы девять членов террористической организации, десятки боевиков были ранены.

Провинция Даръа

В южных районах города Даръа — Аль-Маншии и Даръа Аль-Балад — в прошедшие сутки продолжились интенсивные бои, несмотря на то, что юг Сирии находится в одной из зон безопасности, принятых в ходе переговорного процесса в Астане. Накануне утром в ходе обстрела со стороны исламистов был убит полковник САА Ахед Абед Мухаммед, сообщил подконтрольный боевикам источник. Тогда, по данным агентства Al Manar News, войска армии САР нанесли серию ответных ударов, используя преимущественно ракетные установки. В результате им также удалось нанести численный урон антиправительственным группировкам. В частности, был нейтрализован Биляль Ясер Абу Зед, командир одного из отрядов исламистского объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой». Таким образом, отряды боевиков-исламистов не прекращают попыток захватить Даръа, несмотря на действия в этом регионе режима прекращения огня. Больше 80% Аль-Маншии на данный момент уже находится в оккупации радикалов.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил и курдские формирования YPG накануне утром приступили к спецоперации по окружению части оккупированной ИГ территории в районе поселения Аль-Кадисия на северо-востоке от Ракки. В результате серии массированных атак курды заняли населенные пункты Хамрат Ганам и Бадр и с тяжелыми боями вышли к деревне Хамрат Баутийя, которая пока остается в оккупации террористов, передал местный источник на своей странице в Twitter (@melisaraimmo). Страны западной коалиции во главе с США, которые руководят масштабной кампанией против «Исламского государства», поддерживали наступление бойцов SDF и YPG, нанося удары по местам концентрации сил ИГИЛ.

Однако под ударами ВВС антитеррористической коалиции накануне вновь оказались не только военные объекты боевиков, но и мирные жители провинции. Как сообщил новостной центр Damascus Now, в ходе бомбардировки города Ракка были убиты не меньше 15 гражданских лиц, причем среди них есть женщины и дети.

Провинция Хама

Отряды боевиков ИГИЛ в минувшие сутки атаковали сразу несколько прифронтовых населенных пунктов, расположенных недалеко от города Саламия на востоке провинции Хама. Тяжелее всего пришлось жителям поселения Акариб. Прорвавшиеся на территорию населенного пункта боевики убили не меньше 52 человек, включая 12 детей, сообщил портал Al Mayadeen Net. Позже сирийским военным при поддержке бойцов Национальных сил обороны (SDF)****** все же удалось оттеснить террористов назад на восток, полностью восстановив контроль над поселением. В результате контратаки были уничтожены 30 террористов «Исламского государства», десятки членов формирования получили ранения.

Однако нападениям ИГ вчера подверглись и другие населенные пункты. В частности, деревни Сабура и Аль-Мабуджа. Причем последняя из них, утверждает информагентство «Аль-Амак», полностью захвачена отрядами боевиков в результате кровопролитных стычек с подразделениями армии САР. Кроме того, подконтрольный террористической организации источник накануне заявлял об интенсивных обстрелах города Саламии, в ходе которых боевики применяли РСЗО «Град». Однако предоставленные порталом «Аль-Амак» сведения нуждаются в проверке.

Провинция Эс-Сувейда

Подразделения армии САР и отряды NDF за вчерашние сутки провели серию мощных атак позиций Сирийской свободной армии недалеко от водохранилища Зулуф в северо-восточной части провинции. В результате военнослужащим удалось отбить у радикалов поселение Бир Аль-Раси и ряд стратегических опорных пунктов в его окрестностях и таким образом немного продвинуться вглубь оккупированных территорий в этом регионе. Об этом сообщил военный источник на своей странице в Twitter (@NothernStork). Ситуация в этой южной провинции, которую почти пополам делят оппозиционные и правительственные силы, заметно обострилась после того, как отряды исламистов обстреляли аэродром САА «Халхала», находящийся вблизи границы с провинцией Даръа.

Ирак

Отряды ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби», выступающие на стороне армии Ирака, накануне начали новую операцию в районе к западу от Мосула, цель которой — освободить город Кайруван и поселки на его окраинах от оккупации ИГИЛ. В ходе серии мощных атак ополченцам удалось выбить отряды боевиков из населенного пункта Хамс Тулул и с территории авиабазы «Сахр Синджар», передало агентство Iraqi Day. О потерях сторон не сообщалось.

* Организация запрещена на территории РФ.