Обвинения Киева против Сталина в Крыму назвали «насмешкой» над татарским народом

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Москва, 18 мая. Заявления украинских властей о собранных доказательствах, которые Киев намерен использовать для обвинения Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в депортации крымских татар в 1944 году не несут никаких практических последствий. Такое мнение высказал председатель Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, добавив, что с его точки зрения поведение Киева является «насмешкой над трагедией» татарского народа.

Смирнов заявил, что Украина пытается уйти от ответственности за то, что 23 года бездействовала по отношению к крымским татарам, выдвигая подобные обвинения против Сталина и Берии. Он напомнил, что ни один украинский президент не принял законодательного акта, касающегося реабилитации крымских татар.

Как пишет ТАСС, Смирнов напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией, 21 апреля 2014 года Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа, пострадавшего от сталинских репрессий.