Сирия: Пентагон объяснил нанесение удара коалиции в зоне деэскалации

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Вашингтон, 18 мая. Международная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским силам в пределах установленной зоны деэскалации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

«Удар был нанесен. Это было против проправительственных сил, действовавших вблизи Ат-Танфа. Эти проправительственные силы действовали в пределах установленной зоны деэскалации», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, решение о нанесении авиаудара было принято американскими военными, которые увидел угрозу силам коалиции со стороны сирийских проправительственных отрядов.