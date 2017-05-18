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Новости Сирии
Сирия: Пентагон объяснил нанесение удара коалиции в зоне деэскалации

Сирия: Пентагон объяснил нанесение удара коалиции в зоне деэскалации

21:15  18 Мая 2017
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Сирия: Пентагон объяснил нанесение удара коалиции в зоне деэскалации

Вашингтон, 18 мая. Международная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским силам в пределах установленной зоны деэскалации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

«Удар был нанесен. Это было против проправительственных сил, действовавших вблизи Ат-Танфа. Эти проправительственные силы действовали в пределах установленной зоны деэскалации», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, решение о нанесении авиаудара было принято американскими военными, которые увидел угрозу силам коалиции со стороны сирийских проправительственных отрядов.

#сша #сирия #коалиция
Алексей Громов
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