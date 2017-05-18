Появилось видео задержания виновника инцидента в Нью-Йорке

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Вашингтон, 18 мая. В Интернете было опубликовано видео задержания злоумышленника, который протаранил толпу пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

«Похоже, это и есть водитель», — отметил автор ролика, который оказался на месте событий.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки задержали 25-летнего жителя Бронкса, который является виновником ДТП в Нью-Йорке. По данным СМИ, в результате инцидента погиб один человек. Еще 20 пешеходов получили травмы.