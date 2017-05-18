Полиция установила личность виновника ДТП в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 18 мая. Полиция Нью-Йорка установила личность водителя автомобиля, который протаранил толпу пешеходов на площади Таймс-сквер. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, виновником ДТП оказался 26-летний житель Бронкса, которого дважды задерживали за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящий момент сотрудники полиции допрашивают водителя.

Стоит отметить, что в результате ДТП погиб один человек, еще 20 получили ранения. Полиция не рассматривает данное происшествие как террористический акт.