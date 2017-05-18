Глава ФИДЕ намерен помирить народы Израиля и Палестины с помощью шахмат

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Москва, 18 мая. Глава Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов сближает Южную Корею и КНДР за шахматной доской.

Шахматный турнир прошел между спортсменами Молдавии и Приднестровья по инициативе главы ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Этот положительный опыт он решил масштабировать на другие страны. К примеру, Илюмжинов договорился о проведении дружеского турнира между Южной Кореей и КНДР.

«Недавно я посетил Сеул и Пхеньян. По итогам переговоров с руководством этих стран мы достигли договоренности, что на 38-й параллели — демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею, — мы установим 100 шахматных досок и привезем на «Дружеский матч» по 100 детей из Сеула и Пхеньяна», — сказал он в интервью газете «Известия». Еще один шаг навстречу объединения враждующих сторон с помощью шахмат — это организация матчей между спортсменами Израиля и Палестины. Глава ФИДЕ надеется, что с помощью шахмат удастся сблизить народы.