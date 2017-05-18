Лавров обсудил с генсеком Совета Европы проблемы прав человека

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Страсбург, 18 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Об этом в четверг сообщили официальные представители ведомства.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью СЕ.

«Министр особо подчеркнул необходимость активнее использовать конвенционные инструменты для тематического мониторинга ситуации с правами человека во всех государствах-членах СЕ», — указано в заявлении.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.