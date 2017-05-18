Уфологи обнаружили на поверхности Марса кассовый аппарат

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Москва, 18 мая. Британские уфологи обнаружили странный объект, напоминающий кассовый аппарат на фотографиях, которые были сделаны марсоходом Curiosity.

Открытие было сделано уфологами из британской команды ArtAlienTV. На кадрах, которые были сделаны марсоходом Curiosity в августе 2016 года, запечатлен объект, который действительно похож на магазинную кассу 1940-х годов.

Британские конспирологи утверждают, что сотрудники NASA специально публикуют космические снимки в плохом качестве, чтобы скрыть от человечества тайны Красной планеты. В свою очередь пользователи Сети считают, что находка британских исследователей является обычным камнем.