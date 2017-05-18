Уникальные технологии: онкологи научились выявлять метастазы менее миллиметра

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Новый уникальный метод диагностики помогает онкологам выявлять метастазы на ранней стадии развития опухолевого процесса, когда их диаметр едва достиг 0,2 миллиметра. Другие известные методы (МРТ, КТ и УЗИ) не могут работать на таких микроуровнях. Это существенно повысит выживаемость пациентов, особенно с агрессивными формами рака. О ноу-хау современной онкологии — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Технологии против меланомы

По словам заведующего отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии имени Петрова, кандидата медицинских наук Павла Крживицкого, новая технология особенно важна при обследовании пациентов с раком кожи — меланомой. Это одна из самых агрессивных видов злокачественных опухолей. Она зачастую рано дает метастазы, которые приводят к быстрой гибели больных.

«К нам приходят пациенты с уже диагностированной меланомой перед оперативным вмешательством — для оценки распространения опухолевого процесса по лимфатическим путям. Для этого мы используем специальный радиофармпрепарат, который представляет собой молекулы белков, меченых радиоактивным технецием. Кстати, отечественного производства. Мы обкалываем им меланому, а затем с помощью уникального гибридного аппарата ОФЭКТ-КТ с высокой точностью устанавливаем, в какой из лимфатических узлов поступает лимфа из опухоли. Тот узел, который первым собрал лимфу, является сторожевым. Его удаление и последующий морфологический анализ позволяет судить о статусе остальных лимфатических узлов», — рассказал Крживицкий.

Если сигнальный лимфоузел не поражен, то считается, что и в других узлах нет опухолевых изменений, и пациенту не нужно выполнять обширную и весьма травматичную операцию по удалению всей группы лимфатических узлов. Диагностика выполняется с очень высокой точностью.

«Применение современных методов диагностики позволяет выявлять изменения на микроуровне. Мы помогаем хирургам-онкологам найти и удалить сторожевой лимфатический узел, после тщательного анализа которого в нашей лаборатории морфологии выявляют метастазы размером 0,2-2 миллиметра. Никакими другими известными на сегодняшний день методами их не обнаружить. Этими методами определяются лишь макрометастазы более 5 миллиметров. А на микроуровнях работаем только мы», — подчеркнул Крживицкий.

Он также пояснил, что если меланома расположена на коже головы и шеи, то в зону исследования включаются все многочисленные группы лимфатических узлов, например: поднижнечелюстные, околоушные, шейные. Если опухоль возникла на коже спины, то лимфоотток может идти в паховые и подмышечные узлы — причем как со стороны опухоли, так и с противоположной. Но бывают и исключения из правил, поскольку все люди индивидуальны. Так, при одинаковом расположении меланомы на коже лимфоотток у разных больных может идти в неодинаковые группы лимфатических узлов.

«До сегодняшнего дня не было никакого лечения метастазов меланомы, кроме оперативного. Но, к сожалению, при большом числе метастазов в различных органах удалить их все невозможно, поэтому пациенты в отсутствии других видов лечения быстро погибали. А сейчас, при своевременной ранней диагностике и применении современной иммунотерапии, химиотерапии, стереотаксической лучевой терапии или радиохирургии, появилась серьезная надежда на увеличение продолжительности жизни таких больных», — сказал Крживицкий.

История из жизни

Валентина Валерьевна — одна из пациенток с диагнозом «меланома», которая благодаря передовому методу диагностики избежала обширной операции по удалению лимфоузлов.

«Пятно на шее у меня появилось давно. Сначала я не придала этому значения. Когда оно начало расти, купила косметическое средство для выведения веснушек и пигментных пятен, стала мазать. Сначала пятно побледнело, а потом вдруг начало расти. Впоследствии мне объяснили, что именно самолечение и могло спровоцировать перерождение пятна в меланому. Но тогда беды ничего не предвещало. Дерматолог, к которому я обратилась, сказал, что новообразование доброкачественное, и его можно удалить лазером. Но я отказалась. Все лето мазала пятно солнцезащитным средством, но оно все росло, края стали неровные. Тогда я обратилась к другому дерматологу, тот сразу же забил тревогу и отправил меня в НИИ онкологии на консультацию», — вспоминает Валентина Валерьевна.

Так пациентка попала к заведующей хирургическим отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, оперирующему онкологу Замире Раджабовой. Обследование подтвердило, что у пациентки меланома. Более детальную картину прояснила диагностика на ОФЭКТ-КТ.

«Во время операции у нас есть возможность исследования ближайших к опухоли лимфатических узлов на пути лимфооттока при помощи устройства, которое называется «Гамма-зонд». Во время операции исследуется зона лимфатических узлов, отмечается излучение, на экране датчика определяется степень излучения. Относительно результатов исследования производится биопсия «сторожевых» лимфатических узлов. Данная диагностика позволяет определить, на каком уровне заканчивается лимфоотток, определить, изменены ли лимфатические узлы других групп», — пояснила Раджабова.

По ее словам, Валентине Валерьевне удалили пять лимфоузлов — то есть зону, где располагались «сторожевые» лимфатические узлы. Дальше по лимфооттоку не было выявлено никаких изменений, по результатам гистологического исследования в том числе, поэтому ограничились малотравматичной операцией.

«Эта методика позволяет определить и выполнить радикальный и адекватный объем операции, что позволяет уменьшить травматичность хирургического вмешательства, сократить сроки реабилитации, а также избежать косметических дефектов, которые неизбежно влечет за собой радикальная операция на лимфатическом аппарате шеи», — подчеркнула Раджабова.

По словам Валентины Валерьевны, послеоперационный шов выглядит очень аккуратным и, как говорят врачи, со временем станет совсем незаметным.

Сегодня Валентину Валерьевну выписали домой. Чувствует себя она хорошо и собирается в скором времени выйти на работу.

«Никакой химиотерапии мне не назначали — видимо, вовремя обратилась за помощью. Но в течение года каждые три месяца буду приходить на контрольные осмотры с результатами обследования. Советую всем обращать внимание на пигментные пятна, и, если что-то смущает, сразу же обращаться к врачу. Мне повезло, а бывает, что при меланоме недельное промедление может стоить жизни», — сказала она на прощание.