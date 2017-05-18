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Китай набирает «дегустаторов смога» для помощи экологам

Китай набирает «дегустаторов смога» для помощи экологам

20:35  18 Мая 2017
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Китай набирает «дегустаторов смога» для помощи экологам

Пекин, 18 мая. В Китае появилась профессия «дегустаторов смога», которые, обладая острым обонянием, смогут определять степень загрязнения воздуха, передает Международное радио Китая.

Несмотря на то, что в Китае хорошо развития различные технологии, для оперативного выявления источников загрязнения воздуха требуется время. Именно поэтому в регионе появилась профессия «дегустаторов смога» — так называемые сомелье воздуха, обладающие хорошим обонянием, смогут помогать экологам. По словам представителя мэрии города Шицзячжуан, специалисты пройдут предварительную подготовку, им придется отказаться от острой пищи и парфюмерии, чтобы сохранить свой нос для работы.

 

Ирина Селезнева
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