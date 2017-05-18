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Экономика
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции 5 предприятий Белоруссии

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции 5 предприятий Белоруссии

21:08  18 Мая 2017
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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции пяти предприятий Белоруссии

Москва, 18 мая. Российская сторона приняла решение временно ограничить поставки молочной продукции, которую производят пять предприятий из Белоруссии. Об этом сообщили официальные представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Согласно предварительным данным, речь идет о продуктах из сухого молока, сыра и масла. Как передает издание «Парламентская газета», до этого белорусская сторона не отреагировала на запрос Россельхознадзора.

Напомним, Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции девяти предприятий Белоруссии.

Алексей Громов
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