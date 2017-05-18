Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции 5 предприятий Белоруссии

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. Российская сторона приняла решение временно ограничить поставки молочной продукции, которую производят пять предприятий из Белоруссии. Об этом сообщили официальные представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Согласно предварительным данным, речь идет о продуктах из сухого молока, сыра и масла. Как передает издание «Парламентская газета», до этого белорусская сторона не отреагировала на запрос Россельхознадзора.

Напомним, Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции девяти предприятий Белоруссии.