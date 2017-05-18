Они всегда будут стрелять в Асада: Багдасаров об ударе коалиции США по проправительственным силам в Сирии

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Силы международной коалиции, действующей под эгидой США, нанесли удар по позициям проправительственных войск в Сирии. Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщает новостное агентство Reuters.

Факт инцидента подтверждает также информационный ресурс France Press. Со ссылкой на военные источники там уточняют, что атака произошла неподалеку от сирийско-иорданской границы.

Предположительно, удар по Сирийской арабской армии (САА) был нанесен в отместку за ее наступление на поддерживаемые США антиправительственные бандформирования, сосредоточенные в регионе.

Американский военный источник утверждает, что до того, как атаковать сирийцев, силы коалиции произвели несколько предварительных выстрелов, которые были проигнорированы. «Конвой двигался по дороге и не отвечал на многократные попытки предупредить его и не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе», — цитирует сообщение France Presse.

Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, считает, что эта атака крайне негативно отразится на ходе всего межсирийского переговорного процесса. Потенциально эта атака способна скомпрометировать как достижения женевского, так и астанинского переговорных форматов.

«Что все это значит? То, что американцы не признают зоны деэскалации, не признают подписанное в Астане соглашение. То, что война будет продолжаться», — заявил Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сирийские войска ничего не могут противопоставить ВВС проамериканской коалиции. Их силы заведомо неравны. Таким образом, никакого военного ответа со стороны официального Дамаска эксперт не предвидит.

Что касается американцев, то Багдасаров не верит в то, что им были бы хоть сколько-нибудь важны жизнь и безопасность антиправительственных боевиков, собравшихся у границы с Иораданией.

«Они просто хотели показать, что всегда будут стрелять в Башара Асада, что никакое перемирие в Сирии невозможно», — подводит итог Семен Багдасаров.