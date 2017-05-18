Украинский «Нюрнберг»: на что пойдет Киев ради суда над Сталиным и Берией

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В Киеве завели уголовное дело против Иосифа Сталина и Лаврентия Берии как организаторов геноцида крымскотатарского народа в 1944 году. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в своем Facebook о восстановлении, как ему кажется, исторической справедливости. По его словам, «прокурор в производстве подписала подозрение И. Сталину и Л. Берии как организаторам геноцида крымскотатарского народа в 1944 году». Луценко подчеркнул, что самое главное в этом расследовании еще впереди, а именно «поиск и привлечение к ответственности живых исполнителей преступных приказов». В декабре 2015 года Украина начала расследование по факту «насильственного переселения крымскотатарского народа и представителей иных национальных групп с территории Крымской АССР в 1944 году.

Экс-депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины (КСУ) Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что попытка наказать Сталина, Берию или кого-то из выживших исполнителей приказа напоминает ему украинскую фразу «не з повна розуму» (не хватает ума. — Прим. ФАН).

«Это так называемая Крымская прокуратура, которая находится в Херсоне. У нас нет в законодательстве привлечения к ответственности покойных лиц. Это должен быть специальный трибунал, под который необходимо создать правовые базы, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Если брать классический подход: кто-то совершил преступление и умер, то прекращается уголовное дело в связи с тем, что обвиняемое, подозреваемое или находящееся под судом лицо скончалось. А что происходит здесь? Это элементарный политический шабаш, как с вмешательством в дела церкви, которая отделена от государства. Если Порошенко можно сойти с ума и запретить сайты и свободу слова, почему бы прокуратуре эту тему не продолжить? Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет».

По решению Государственного комитета обороны СССР в мае 1944 года крымских татар переселяли в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Кроме того, небольшие группы людей были перемещены в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР.

Согласно официальным данным, поводом для депортации послужили доказанные факты участия крымских татар формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Позднее высшие органы СССР, а затем и современные Россия и Украина, признали депортацию незаконной.

Попытка Киева найти виновных в депортации крымских татар и наказать тех, кто еще жив, отдаленно напоминает суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Многие из палачей Третьего рейха сбежали за пределы Германии — в Европу, США и страны Южной Америки. Так, например, ФРГ неоднократно запрашивала экстрадицию из Бразилии бывшего обершарфюрера СС Густава Вагнера, которого обвиняли в соучастии в убийстве 152 тысяч евреев в концлагере Собибор. Аналогичная история многие годы тянулась с врачом Освенцима Йозефом Менгеле. По всей видимости, в глазах украинской власти переселение равняется геноциду в прямом его значении. Проблема лишь в том, что палачи Третьего рейха были признаны виновными в преступлениях против человечности, что никак не вяжется с депортацией крымских татар. Депортация — не преступление против человечности.

«Все украинские обвинения притянуты за уши. Порошенко со своей компанией пытаются продать миру антироссийскую риторику. Разумеется, им нужны деньги. Они придут к кредиторам и скажут: смотрите, мы же расследуем процессы депортации крымскотатарского населения, привлекаем тех, кто еще выжил. Даже если Сталин нарушил закон, мы этого уже не узнаем, но это не было преступлением против человечности. Потому что преступления фашистов были признаны Нюрнбергским трибуналом как преступления против человечности и человечества и не имеют сроков давности, — подчеркивает собеседник ФАН. — Аналогии здесь не уместны. Для Порошенко главное сейчас — отвлечь внимание от важного: он готовит продажу земли и хочет поднять пенсионный возраст, поскольку это обязательство перед Международным валютным фондом. Расследование по депортации в юридическом отношении бесперспективное. Эта тема предназначена для обсуждения узким кругом специалистов в области психиатрии. Уже даже Госдеп и Европа говорят: «Вы с ума сошли, остановитесь!»