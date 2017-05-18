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США объяснили цель переброски стратегических бомбардировщиков в Великобританию

США объяснили цель переброски стратегических бомбардировщиков в Великобританию

20:24  18 Мая 2017
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США объяснили цель переброски стратегических бомбардировщиков в Великобританию

Вашингтон, 18 мая. Американская сторона планирует в июне перебросить на территорию Великобритании несколько стратегических бомбардировщиков. Об этом журналистам в четверг сообщил глава командования глобального удара Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Робин Рэнд.

«Бомбардировщики отправятся на базу Фэрфорд в Великобритании и проведут там несколько недель, тренируясь и демонстрируя наше присутствие», — подчеркнул он.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что бомбардировщики ВВС США облетели Корейский полуостров.

#сша #британия
Алексей Громов
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