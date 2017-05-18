Число жертв атаки ИГ на деревню в провинции Хама возросло до 52

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Дамаск, 18 мая. Число жертв среди мирных жителей при нападении террористов ИГ* на селение Акареб в сирийской провинции Хама возросло до 52 человек, свыше сотни пострадавших 100, сообщил местный врач.

Террористы ИГ (организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) ранее атаковали населенный пункт Акареб в провинции Хама, сирийской армии удалось отразить наступление боевиков. «Пятьдесят один погибший и более 100 раненых — это окончательные цифры по жертвам атаки, которую устроили террористы ИГ на деревню Акареб», — заявил сирийский врач из города Саламия, в окрестностях которого расположено подвергшийся атаке населенный пункт.

По данным газеты «Дейли стар», погибли 52 мирных жителя, в том числе 15 детей. Отметим, что Акареб стратегически важен, поскольку рядом проходит трасса от сирийского Алеппо, так называемая «дорога жизни». Ранее сообщалось о 20 погибших в результате наступления террористов ИГИЛ*.





* Организация запрещена на территории РФ.