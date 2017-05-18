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Новости Сирии
Самолеты коалиции США нанесли удар по позициям проправительственных сил Сирии

Самолеты коалиции США нанесли удар по позициям проправительственных сил Сирии

20:08  18 Мая 2017
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Самолеты коалиции США нанесли удар по позициям проправительственных сил Сирии

Вашингтон, 18 мая. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удары по позициям проправительственных Сирии в провинции Дамаск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Минобороны США.

По данным издания, авиация коалиции атаковала конвой правительственных сил Сирии в районе военной базы Эт-Танф, которая находится возле сирийской границы с Иорданией.

Отмечается, что авиаудар коалиции стал ответом на действия правительственных сил Сирии, которые якобы предприняли попытку атаковать проамериканские силы на трассе Дамаск-Багдад.

#сша #сирия #коалиция
Алексей Громов
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