Полиция Нью-Йорка не считает терактом наезд машины на пешеходов

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Нью-Йорк, 18 мая. Инцидент с автомобилем, протаранившим толпу пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке не связан с терроризмом, передает NBC New York, ссылаясь на заявление местной полиции.

Правоохранительные органы Нью-Йорка задержали виновника ДТП на Таймс-сквер, полиция ведет расследование инцидента. Отметим, что в результате наезда на толпу пешеходов погиб один человек, еще 13 пострадали. Полиция не связывает происшествие с терроризмом, сообщают местные СМИ, и называют его трагической случайностью.