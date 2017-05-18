Около 20 человек ранены в результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке

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Вашингтон, 18 мая. 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке. Об этом в четверг сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел на Таймс-сквер. Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник протаранил толпу людей.

Как передает телеканал CBS, трагедия унесла жизнь одного человека, еще 20 пешеходов получили травмы. Однако пожарные поведали о 13 пострадавших.

Ранее стало известно о том, что грузовик протаранил похоронную процессию в китайской провинции Сычуань.