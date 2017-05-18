Солиста «Би-2» оштрафовали на 3 тыс. рублей после инцидента с марихуаной

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Москва, 18 мая. Тушинский районный суд города Москвы принял решение оштрафовать солиста группы «Би-2» Егора Бортника (Лева) на три тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что Бортник был задержан во время матча «Спартак» — «Терек», который проходил на стадионе «Открытие Арена». Согласно предварительным данным, у певца изъяли 0,5 грамма марихуаны.

Как передает телеканал «Подмосковье 360», Егор Бортник обвинялся в нарушении правил поведения при проведении официального спортивного соревнования (статья 20.31 КоАП).