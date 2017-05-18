Россия убедительно переиграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Париж, 18 мая. Сборная России одержала победу над командой Чехии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2017 года. Россияне выиграли со счетом 3:0. Матч между сборными России и Чехии проходил в Париже.

Хоккеистами, забившими шайбу в ворота сборной Чехии, стали: Дмитрий Орлов (8-я минута), Никита Кучеров (13), Артемий Панарин (53).

Стоит отметить, что победа над сборной Чехии далась нашей команде непросто. В ходе матча нападающий сборной России Владислав Наместников получил серьезную травму. Наместников заблокировал опасный удар Томаша Плеканеца, после чего упал на лед. Наместникова увели на скамейку запасных, а спустя несколько минут он в сопровождении медиков ушел в раздевалку.