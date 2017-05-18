Звягинцев не увидел политической пропаганды в фильме «Нелюбовь»

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Москва, 18 мая. Режиссер Андрей Звягинцев в ходе пресс-конференции в рамках Каннского фестиваля заявил, что в его ленте «Нелюбовь» отсутствуют элементы политической пропаганды.

В конце фильма «Нелюбовь» показаны кадры из выпуска новостей, которые демонстрируют конфликт в Донбассе. В связи с этим режиссера Андрея Звягинцева спросили, не является ли кинолента пропагандистской. «Без сомнения, нет», — сказал режиссёр, отметив, что концовка «Нелюбви» — это констатация фактов. Напомним, что фильм Звягинцева является одним из самых ожидаемых лент Каннского фестиваля наравне с двумя фильмами, в которых снялась голливудская актриса Николь Кидман, пишет RT