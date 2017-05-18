Сирия сегодня: в Алеппо празднуют сбор урожая, ИГ отступает в холмах под Пальмирой

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Сирия, 18 мая. В МИД РФ считают доклад Госдепа США о «военных преступлениях Асада» бездоказательным. В Алеппо празднуют праздник урожая. В провинции Эс-Сувейда правительственные войска готовятся к броску на Дамаск. «5-й легион» отбил у ИГ* стратегически важные возвышенности под Пальмирой. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Захарова раскритиковала доклад Госдепа

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала доклад Госдепартамента США о якобы имевших место военных преступлениях сирийского правительства.

«На этой неделе Госдепартамент США опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада». В документе содержится известный и далеко не оригинальный набор штампов», — отметила она.

Работники Госдепа не только не оригинальны, но также еще и голословны. Все их обвинения в адрес сирийских властей не подтверждены никакой фактурой, добавляет Захарова.

«В этой связи надеемся, что вместо стандартных предложений как всегда принять на веру свои утверждения наши американские коллеги обнародуют убедительные доказательства своих громких заявлений, которые в обратном случае можно рассматривать в качестве элемента информационной войны против Сирии», — пояснила дипломат. Вбросы такой заведомо ложной информации лишь подливают масла в огонь сирийского конфликта и нисколько не приближают разоренную войной страну к миру.

При этом Захарова напомнила, что ракетный удар США по аэродрому «Шайрат» 7 апреля 2017 года был грубейшим нарушением международного права.

«По традиции Вашингтон ссылается на данные правозащитных организаций и сведения собственной разведки, которые не представляется возможным проверить или изучить, в том числе и методологию подготовки этих материалов», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее в пренебрежении нормами международного права США обвинил также председатель комитета по международным делам Совфеда РФ Константин Косачев. «Миру действительно пора отказаться от прежнего мышления на основе логики сфер влияния, вернуться к нормам и принципам международного права, а также к подлинно демократическим ценностям (без геополитической монополии на их трактовку) в международных отношениях», — передает слова сенатора газета «Известия».

Холмы под Пальмирой

Продолжается наступление правительственных войск и в провинции Хомс, в окрестностях Пальмиры. На востоке от древнего города Сирийская арабская армия атакует последние опорные пункты террористов «Исламского государства»* (запрещено в России) в регионе. Сегодня бойцы элитного сирийского подразделения, известного как «5-й легион», завершили начатую неделю назад военную операцию и полностью освободили стратегически важную гряду холмов Талат Аль-Тафха (Talat Al-Tafhah).

Праздник урожая в Алеппо

В сельской местности, непосредственно прилегающей к городу Алеппо, — маленький праздник. Сегодня фермеры там собрали первый урожай пшеницы со времени освобождения города из-под власти террористов в конце прошлого года, сообщает новостное агентство Al-Masdar.

В небольшом городке Сарифа, расположенном в 20 километрах к юго-востоку от Алеппо, глава отдела агрикультуры при местной администрации Махмуд Дума (Mahmoud Dhumah) рассказал, что, как только сирийская правительственная армия восстановила контроль над регионом, подразделение саперов тут же было отправлено разминировать сельскохозяйственные поля.

«Саперы работали очень старательно и очистили большую часть территории от мин, оставленных боевиками и террористами. Очевидно, что фермеры должны работать, поэтому очистка местности от мин была очень важна», — отметил Дума.

До начала гражданской войны Сирия ежегодно производила около 4 миллионов метрических тонн пшеницы. Подобные показатели не только удовлетворяли потребности в зерне в самой Сирийской Арабской Республике (САР), но также позволяли ей экспортировать сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Из-за продолжающегося конфликта и западных санкций сейчас Сирия производит всего лишь 400 тысяч метрических тонн пшеницы в год.

Наступление под Эс-Сувейдой

Сирийская арабская армия (САА) и поддерживающие ее отряды Национальных сил обороны возобновили наступление в сельской местности к востоку от города Эс-Сувейда, административного центра одноименной провинции. Как сообщает Al-Masdar со ссылкой на военные источники, 5-я и 7-я армейские дивизии отбили 35 километров сирийской территории, контролируемой антиправительственными бандформированиями. Сейчас военные закрепились у стратегически важного источника Аль-Расии (Al-Rasi’i).

Параллельно с тем на севере провинции Эс-Сувейда военные подразделения вместе с поддерживающими их силами народного ополчения готовятся к наступлению в направлении юго-восточных окрестностей Дамаска. Предположительно, первой целью атаки, когда она начнется, станет населенный пункт Танф (Tanf).

* Организация запрещена на территории РФ.