Новости Новороссии: ВСУ готовят новые провокации в ДНР, агент ЛНР обвел СБУ вокруг пальца

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Новороссия 18 мая. В Минобороны ДНР ждут провокаций со стороны Украины перед встречей Порошенко и Меркель. Агенту МГБ ЛНР удалось внедриться в СБУ. ВСУ обстреляли скорую помощь в Крутой Балке. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

Как видит конфликт в Донбассе Россия

Территории ДНР и ЛНР являются частью Украины. Такое мнение высказал журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Понятно, что это не его личное мнение, а позиция государства. Россия здесь продолжает исходить из того, что Луганская и Донецкая республики все еще входят в состав Украины. Но при этом в Москве не могут допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса.

При этом Патрушев заметил, что конфликт не урегулировать без политических гарантий. Они закончат процесс этнических чисток и введут в действие закон об особом статусе Донбасса. При этом реинтеграция территорий ДНР и ЛНР, возможна лишь в условиях сохранения их реальной автономии. А для этого Киев должен не сидеть сложа руки, а наладить прямой диалог с лидерами двух республик.

Словом, нового тут немного. Не выглядит откровением и нежелание Украины выполнять минские соглашения. Фактически обстановку на Украине никто не контролирует, президент не имеет монополии на применение силы. Но даже без учета этого власти в Киеве просто не готовы отказаться от силового давления на Донбасс и попыток вернуть Юго-Восток обратно.

Новые провокации ВСУ

В Минобороны ДНР ждут провокаций со стороны ВСУ перед встречей президента Украины Петра Порошенко с лидерами «большой семерки» в Берлине. Она должна состояться 20 мая, после чего Порошенко отдельно проведет в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как считает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, поездка Порошенко будет служить только одной цели — лишний раз напомнить о себе. А, как известно, параллельно с такими международными встречами президента Украины всегда усиливаются обстрелы в Донбассе. В этих условиях Порошенко всегда может сваливать всю вину на ополченцев.

Только за минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым территориям ДНР 605 боеприпасов. Киев без угрызения совести применяет тяжелое вооружение, которое запрещено минскими договоренностями, повреждая дома, школы и нанося ранения мирным жителям Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов.

Внедрение агента ЛНР

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР призналось: его агенту удалось внедриться в управление Службы безопасности Украины (СБУ). Непонятно, правда, зачем говорить об этом сейчас, но спецслужбам виднее.

Детали, правда, почти не раскрываются. Был некий агентурный аппарат управления СБУ в Луганской области, сотрудник МГБ прикинулся военнослужащим Народной милиции ЛНР, воспользовался программой украинских спецслужб «Тебя ждут дома» и где-то несколько месяцев общался с сотрудниками СБУ напрямую.

Как уверяют в Луганске, этот эксперимент оказался жизненно важен, так как спас несколько жизней и предотвратил ряд терактов на территории республики, которые готовили спецслужбы Украины.

Программа «Тебя ждут дома» призвана помочь жителям ДНР и ЛНР вернуться на территорию, которую контролируют киевские власти. Но для возвращения нужно доказать свою лояльность: например, избив военнослужащего Народной милиции ЛНР или рассказать о местах расположения военных объектов. Также одним из заданий может быть требование подорвать автомобиль сотрудника МГБ. При этом Киев передает соискателю самодельное взрывное устройство и телефон. Телефон непростой: в нем заложен снаряд, который после подрыва авто неизменно подорвет и ополченца.

ВСУ обстреляли скорую помощь

У ВСУ уже давно нет ничего святого. Сегодня они, например, попытались обстрелять карету скорой помощи в населенном пункте Крутая Балка. Машина скорой прибыла по вызову к двум жертвам артиллерийского удара, но из-за обстрела не могла проехать. Пришлось эвакуировать раненого мужчину и позже скончавшуюся женщину под огнем.

При этом украинская сторона, получив данные о прибытии врачей, только усилила обстрелы. Такое поведение явно контрастирует с заявлениями министра обороны Украина Степана Полторака, который уверяет весь мир: Украина не планирует возвращение контроля над Донбассом силовым путем.