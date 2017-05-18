Патрушев рассказал об отражении кибератак в Рунете

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Москва, 18 мая. Власти России предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности российского сегмента Интернета. Об этом заявил в четверг секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«В первом чтении в Госдуме рассмотрен законопроект об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры. Сейчас он дорабатывается», — подчеркнул политик в интервью «Российской газете».

Как ранее сообщало информационное агентство URA.RU, вирус-вымогатель WannaCry могли разработать хакеры из Северной Кореи.