Захарова назвала циничным строительство ночлежки на улице Немцова в Вашингтоне

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Москва, 18 мая. Власти Вашингтона намерены прописать ночлежку для бомжей на улице имени Немцова, однако такое решение оскорбляет память российского политика, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала циничным намерение властей Вашингтона прописать ночлежку на улице имени Бориса Немцова. «Эта история про то, что такое есть политический истеблишмент США на сегодняшний момент, — отметила она. — Не буду говорить, что это неправильно. История намного глубже и намного циничнее, ужаснее, нежели может показаться, — заявила дипломат.

Речь идет о незастроенном участке рядом с посольством РФ, где местные власти решили построить пристанище для бомжей. Захарова резко раскритиковала планы местных властей Вашингтона, которые проявили неуважение к памяти российского политика.