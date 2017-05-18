СМИ сообщили об «эвакуации» 43 чеченских геев

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Москва, 18 мая. Правозащитники пытаются добиться предоставления виз для 43 гомосексуалов из Чечни. Как сообщили в пресс-службе «Российской ЛГБТ-сети», все представители нетрадиционной сексуальной ориентации были эвакуированы с территории республики.

Отмечается, что девять человек из 43 уже находятся за границей. Сейчас правозащитники ожидают содействия с получением зарубежных виз, чтобы вывезти остальных эвакуированных за рубеж.

В организации также заявили, что ведут переговоры об открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества. Правозащитники добавили, что «Российская ЛГБТ-сеть» не имеет представительств в регионе и раньше никогда не сталкивалась с подобными проблемами в республике, передает «Интерфакс». Официальными подтверждениями данной информации в редакции не обладают.

Ранее в СМИ появились публикации о преследовании представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров опроверг данные сообщения.