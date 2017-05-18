Новое амплуа Германии: Меркель все труднее разговаривать с Эрдоганом без «морковки»

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Германии требуется помощь Соединенных Штатов Америки в разрешении проблемы с Турцией — конфликта, возникшего вокруг военно-воздушной базы «Инджирлик». Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обратился к американскому коллеге за помощью. Газета Daily Express сообщила, что Германия может перебросить своих солдат с турецкой авиабазы «Инджирлик» в Иорданию. Поводом к этому стал отказ турецкой стороны пустить немецких парламентариев на территорию военной базы, где находятся не менее 250 военных бундесвера, входящих в антитеррористическую коалицию против «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Представители Турции, как сообщается, назвали визит «неуместным», на что канцлер ФРГ Ангела Меркель пригрозила выводом немецкого контингента из страны — союзника по НАТО. В ответ на угрозы глава внешнеполитического турецкого ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что «если Германии хочется уйти, то пусть уходит». Более того, Чавушоглу добавил, что решение Турции не должны расценивать как шантаж.

Кроме того, Берлину, по мнению главы МИД Турции, стоит «прекратить вести себя как начальство», если ФРГ хочет наладить отношения с Анкарой. Дружественный подход принес бы более позитивный результат в развитии двусторонних отношений.

Обращаясь за помощью к Тиллерсону, Габриэль был уверен, что «США смогут использовать все свои возможности» для обсуждения ситуации с Анкарой.

Эксперт Центра изучения кризисного общества Александр Вершинин считает, что между Германией и Турцией складываются особенные отношения.

«Германия выступает для себя немного в непривычном амплуа в последние 10 лет. Это страна, которая не имела после Второй мировой войны активной внешней политики по вполне понятным обстоятельствам. Берлину приходится вступать в переговоры и отношения с большими странами, в том числе на личном уровне. Меркель очень активно занималась дипломатией в Турции. Немцы чувствуют себя не в своей тарелке, если так можно выразиться. На самом деле, объективных возможностей повлиять на Турцию у Германии нет после того, как Реджеп Эрдоган отказался от идеи вступления в ЕС. У Германии больше нет «морковки», которую можно показывать Эрдогану, чтобы чего-то от него добиться, — комментирует для ФАН Александр Вершинин. — Скорее, у Эрдогана есть возможность влиять на ФРГ через большую турецкую диаспору, проживающую в Германии. Меркель остается только возможность воздействовать на него через Вашингтон, хотя она не столь эффективна, как считают немцы, поскольку позиции американцев в Турции за последние годы ослабли, особенно после событий июля 2016 года. Разумеется, Вашингтон вмешается, немного пожурит правительство Турции, но не более».

Конфликт между союзниками по НАТО усугубляется еще и тем, что официальная Анкара крайне недовольна, что Германия предоставляет политическое убежище туркам, которые 16 июля 2016 года принимали участие в неудавшемся перевороте.

«Кроме скандала с убежищем, очень остро стоит вопрос с мигрантами, и Эрдоган не стесняется в выражениях, используя ситуацию в качестве рычага воздействия на Берлин, — говорит собеседник ФАН. — Я не вижу ни у немцев, ни у всего Евросоюза возможности повлиять на Турцию. Нужен некий новый формат, но опять же непонятно, кто и как сможет воздействовать на Анкару. Пока его не найдут, обострение ситуации будет продолжаться».

* Организация запрещена на территории РФ.