Хомс: около 300 боевиков покинули квартал Аль-Ваер

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Хомс, 19 мая. Очередная партия боевиков и членов их семей была эвакуирована из квартала Аль-Ваер.

Сирийские источники сообщают, что 300 боевиков были доставлены на север провинции Хомс. Это одна из заключительных групп оппозиционеров, эвакуированная из Аль-Ваера. Предыдущие партии выведены в Джераблус и провинцию Идлиб. Отмечается, что автобусы были предоставлены организацией Красного Полумесяца и правительством Сирии.

На данный момент уже более десяти партий боевиков эвакуировано из пригорода Хомса. Заключительная группа покинет Аль-Ваер в субботу. Городские власти отмечают, что в ближайшее время в районе начнут работать государственные учреждения и отделения полиции.