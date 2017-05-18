Армения передала России осужденного за убийство в Гюмри Пермякова

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Ереван, 18 мая. Армения передала РФ Валерия Пермякова, который был осужден на пожизненное заключение за убийство семьи в Гюмри, сообщил армянский Минюст.

Сегодня состоялась передача гражданина РФ Валерия Пермякова из Армении в Россию для отбывания наказания за убийство семьи Аветисян. Российский суд признал решение армянской судебной инстанции о пожизненном заключении Пермякова. Известно, что в январе 2015 года осужденный, будучи солдатом-срочником, самовольно оставил службу. Он ушел в город Гюмри, где застрелил шестерых членов семьи Аветисян, ребенок, находившийся тут же, также получил ранение и скончался в госпитале.