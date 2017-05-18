Два контрактника погибли при разминировании в Чечне

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Грозный, 18 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух военнослужащих-контрактников в Чечне. Об этом сообщили в четверг представители Южного военного округа.

Инцидент произошел 17 мая в Шатойском районе. Согласно предварительной информации, два сапера погибли при разминировании местности.

«Двое военнослужащих-контрактников батальона разминирования погибли, один военнослужащий по контракту получил ранение», — указано в заявлении ЮВО.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона подготовила 250 саперов из Сирии.