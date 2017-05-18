Патрушев: Киев упустил шанс реализовать минские соглашения по Донбассу

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Москва, 18 мая. Киев не сможет выполнить минские соглашения, так как нынешние власти уже неспособны контролировать ситуацию на Украине. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что прошло два года с того момента, как был выработан поэтапный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. При этом Киев упустил шанс реализовать минские соглашения.

«Сегодня это сделать сложнее, а скорее всего, Киев уже не сможет выполнить минские соглашения — обстановку на Украине фактически никто не контролирует, у действующего президента даже нет монополии на применение силы», — сказал он.

Патрушев также добавил, что украинские власти не готовы отказаться от планов решить конфликт в Донбассе силовым путем. При этом к настоящему моменту минские соглашения остаются единственной возможностью для урегулирования ситуации в Донбассе.