Дейр эз-Зор: защитники осажденного города применяют против ИГ советский «сапог»

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Дейр эз-Зор, 18 мая. Сирийские военные потеряли при защите Дейр эз-Зора практически всю бронетехнику и применяют против «Исламского государства»* СПГ-9 «Копье» советского производства.

Два года постоянных боев для гарнизона Дейр эз-Зора дались нелегко. Подкрепление, продукты, медикаменты и боеприпасы бойцы получают только по воздуху. О том, чтобы в полной мере пополнить парк бронетехники и речи быть не может. Сирийские военнослужащие в совершенстве овладели станковым противотанковым гранатометом СПГ-9 производства 60-х годов, который получил в народе прозвище «сапог».

Гранатомет идеально подходит для быстрого и незаметного перемещения вдоль линии фронта, бойцы ВС САР применяют его для стрельбы прямой наводкой по позициям «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России) на передовых позициях и из укрытых помещений.

* Организация запрещена на территории РФ.