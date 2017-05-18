В закладки

Скопировать

Вашингтон, 18 мая. Германия готова поддержать «Северный поток-2», поскольку он основан на рыночных механизмах, заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне, немецкий дипломат напомнил, что несколько лет назад в Европе решили либерализировать рынок газа, вывести его из политики и госрегулирования, оставив только европейское регулирование.

«Но остальное должно быть вопросом рынка, компании должны решать, из какой части мира они будут получать газ и нефть», — подчеркнул он.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода, мощностью 55 миллиардов кубометров газа, который будут идти от побережья России через Балтийское море до Германии.