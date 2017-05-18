Турция будет настаивать на окончательном решении «томатной» проблемы с Россией

В закладки

Скопировать

Анкара, 18 мая. Турция настаивает на отмене торговых ограничений с Россией. Об этом заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи.

«Российская сторона выступает за стимулирование отечественного производства томатов. Но Турция, как и ранее, не приемлет термина «ограничения»… Считаем, что каких-либо ограничений в торговле между двумя странами быть не должно», — сказал он.

По словам Зейбекчи, с начала июня Турция будет стремиться достичь «принципиальной договоренности» по данному вопросу.

Министр подчеркнул, что с понимаем относится к мерам, введенным Россией. В целом, торговые отношения между Москвой и Анкарой нормализовались, прекращение экспорта томатов для Турции не означает «конца света», заявил Зейбекчи.