Мадуро рассказал Путину о внутриполитической ситуации в Венесуэле

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Москва, 18 мая. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным рассказал о внутриполитической ситуации в стране и предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста, основанием для которых стали сложные экономические условия в стране, а также противостояние двух ветвей власти — исполнительной и законодательной. По последним данным в стране погибли около 50 человек, пострадало не менее тысячи человек. На фоне вышеназванных событий состоялся телефонный разговор глав РФ и Венесуэлы — Владимира Путина и Николаса Мадуро. Последний рассказал главе российского государства о политической ситуации в стране.

«Президент России пожелал правительству Венесуэлы успехов в усилиях по нормализации обстановки в стране, подчеркнув важность решения возникающих проблем в рамках правового поля, в соответствии с национальным законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.