ИГИЛ расправилось с мирными жителями в провинции Хама

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Хама, 18 мая. Боевики «Исламского государства»* при отступлении из захваченного поселка расстреляли гражданское население.

Исламисты провели внезапную атаку на востоке провинции Хама и захватили населенный пункт Акариб Аль-Сафи. Бойцы народного ополчения не ожидали этого наступления, и были вынуждены отступить. Также группировка «Исламское государство» (запрещена в России) установила контроль над четырьмя важными участками в данном регионе.

Прибывшее подкрепление выбило террористов из поселения, однако перед отступлением игиловцы открыли беспорядочную стрельбу по мирным жителям. Было убито 9 человек, еще 14 получили ранения. Во время столкновений джихадисты потеряли 20 боевиков и две единицы техники.

* Организация запрещена на территории РФ.