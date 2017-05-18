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Анкара, 18 мая. Турция не будет принимать участия в операции по освобождению сирийского города Ракка в связи с тем, что США планируют задействовать силы самообороны сирийских курдов (YPG). Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы обсудили во время визита в США операцию в Ракке и увидели, что США с чувствительностью воспринимает операцию в Ракке. Мы сказали: если там будет YPG, мы не примем в ней участие, вы сами проведете операцию. Раз ваше решение по Ракке такое, — ну, удачи», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция оставляет за собой право принимать в одностороннем порядке ответные меры против сил самообороны сирийских курдов без учета мнения других государств.