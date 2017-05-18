Умереть от боли: Москва обвинила Петербург в пытках тяжелобольных

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Санкт-Петербург, 18 мая. Специально из Москвы в петербургский Дом журналиста на пресс-конференцию приехали известные гости: учредитель фонда помощи хосписам «Вера», директор ГБУЗ «Центр паллиативной помощи» Нюта Федермессер и сопредседатель попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера» Татьяна Друбич. Санкт-Петербург представляли административный директор Благотворительного фонда «AdVita» Елена Грачева, директор фонда профилактики рака, онколог Илья Фоминцев, главный врач петербургской больницы № 28 Ирина Савицкая и режиссер, киновед, президент благотворительного фонда «Выход в Петербурге», создатель Центра обучения, социальной реабилитации и творчества для людей с аутизмом «Антон тут рядом» Любовь Аркус.

Собственно, трагическая история последней героини и послужила причиной пресс-конференции и последующего за ней противостояния двух столиц, рассказывает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Любовь Аркус: «Мама умирала на руках, помощи не было ниоткуда»

Любовь Аркус рассказала о личной трагедии, которую пришлось пережить в феврале 2017 года. У нее тяжело умирала мама, страдающая неизлечимым заболеванием неонкологического профиля. По словам Любови, мама испытывала сильнейшие боли, однако помощи нигде получить не удалось.

«Она лежала 3 месяца, боли начались за 3 недели до ухода. В поликлинике вообще не знали, что надо делать, скорая помощь отказалась обезболивать, - рассказала Любовь Аркус. – В тот момент, когда благодаря общественным организациям удалось найти обезболивание и мама успокоилась, я стояла у окна, смотрела на чужие окна и думала, что в каждом из них есть люди, которые также страдают, но, не являясь публичными, не смогут сделать то, что удалось в конце концов мне».

После этого Любовь решила сделать все возможное для того, чтобы в Санкт-Петербурге подобного не повторилось.

Любовь Аркус поддержал врач-онколог Илья Фоминцев. Доктор рассказал о том, что даже он при всех своих возможностях не смог 9 лет назад достать наркотические обезболивающие препараты для собственной матери, и в конце концов ему пришлось на улице купить наркотик, чтобы помочь матери перенести страдания.

«Врачи в поликлиниках не знают, что такое болевой синдром, они не умеют с этим работать, особенно если речь идет не об онкологии. Пациенты привязаны к месту жительства, и если заболевают в другом районе, то помощи не получить», - считает директор Фонда профилактики рака.

В фонде «AdVita» направление паллиативной помощи открылось совсем недавно и по вынужденной необходимости.

«Мы провели инвентаризацию кабинетов боли, которые должны быть в районных поликлиниках Петербурга. И ее результаты резко отличаются от того, что официально сообщает комитет по здравоохранению Петербурга. В городе фактически крепостное право: если нет прописки по месту оказания помощи, то получить ее невозможно. Если районный онколог в отпуске, это вообще швах. Рекомендательные письма комздрава не исполняются, врачи боятся уголовной ответственности. Нам написал врач скорой помощи, что не имеет права колоть наркотические анальгетики. Мы ему предоставили документы, разрешающие это делать, он был очень удивлен. Получается, что врачи узнают о рекомендациях Минздрава из соцсетей», - сказала Елена Грачева.

Она привела в качестве примера ужасную историю умирающей девочки, которой после выписки из стационара врачи должны были выписать наркотические обезболивающие на 5 дней, но побоялись это сделать.

«Обезболивание в Петербурге зависит от удачи и случая, а также от района проживания. Например, в Василеостровском районе нет выездной службы, поэтому люди обращаются кто куда. У нас вообще сложно понять, сколько существует выездных служб. По нашим данным, их на 18 районов всего 8-9, причем в соседний район они уже не поедут. Нет никакой системы, полный провал в организации здравоохранения», - говорит Елена Грачева.

Нюта Федермессер: «Петербург игнорирует федеральное законодательство»

По-настоящему шоковым для присутствующих оказалось выступление учредителя фонда помощи хосписам «Вера», директора ГБУЗ «Центр паллиативной помощи» Нюты Федермессер. Она буквально обрушилась с гневной критикой на комитет по здравоохранению Петербурга, представителей которой, кстати, на пресс-конференции не было. По словам чиновников, их пригласили слишком поздно. Кроме того, профильные специалисты кто в отпуске, кто в отъезде.

«Узнав о такой пресс-конференции даже за час, они обязаны были бы прийти. Потому что основные вопросы как раз к организаторам здравоохранения в Петербурге», - возмущалась Нюта.

Она рассказала, что в сегодняшней ситуации петербуржцы едут умирать в Москву. По ее словам, все документы – в том числе федеральные – остаются на столе руководителей петербургского здравоохранения, которые знают только о том, что нельзя делать. А вот что делать можно, не знают и не сообщают об этом врачам на местах.

Она предоставила статистику за 2016 год, основанную на данных Росздравнадзора и Московского эндокринного завода, который выпускает опиоидные анальгетики.

Согласно этим данным (Нюта подчеркнула, что они официальные и одобренные Росздравнадзором), потребность Северо-Западного федерального округа в наркотических обезболивающих в 2016 году составляла 4 тыс. 300 упаковок. Однако выкуплены всего 2 тыс. 500. Причем даже то, что выкуплено не означает, что оно дошло до пациентов.

В Москве количество нуждающихся в опиоидных обезболивающих препаратах - 20 698 человек, в Петербурге - 10 754. В Москве помощь получили 14 150 человек (68%), а в Петербурге - 2100 человек (20%).

Нюта Федермессер делает вывод: «Эти препараты не назначают больным. В Петербурге нет системы. Город проигнорировал необходимость создания локального нормативного акта, регламентирующего оказание паллиативной помощи, то есть у вас нет документа, регулирующего оборот наркотиков на уровне субъекта. Ваши врачи не знают, что уже можно не возвращать пластыри, шприцы и облатки. Санкт-Петербург до сих пор опирается на старый приказ, существовавший еще до гибели адмирала» (напомним, после самоубийства в 2014 году страдающего от невыносимой боли контр-адмирала Вячеслава Апанасенко Минздрав изменил ранее действующий приказ от 2012 года, позволяющий врачу-онкологу единолично принимать решение о предоставлении обезболивающих лекарств пациенту. Речь идет об измененном приказе Минздрава 1175н («Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (с изменениями и дополнениями)».

По словам Нюты Федермессер, на горячую линию Росздравнадзора по проблемам обезболивания звонков нет только из одного субъекта федерации – Санкт-Петербурга.

«Потому что в городе нет информации о существовании такой линии. Петербург находится где-то ниже третьего уровня в статистике регионов по обеспеченности обезболивающими».

Представители общественных организаций убеждены, что главные проблемы Северной столицы – страх врачей перед уголовной ответственностью за назначение опиоидных анальгетиков, страх того, что могут убить пациента морфином, страх поступить не по инструкции.

«Но убивает не морфин, а его отсутствие. В конце жизни все силы уходят на борьбу с болью, человек не должен ее испытывать. Не испытывая боль, он сможет лишние часы насладиться весной, общением с родными, жизнью», - говорит Нюта Федермессер.

Смольный: «Петербуржцы получают все, что необходимо»

В комитете по здравоохранению Петербурга категорически опровергли то, что рассказали столичные гости, и предоставили ФАН самые последние данные (по состоянию на 1 мая 2017 года) о состоянии паллиативной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.

Так, в городе паллиативная медицинская помощь представлена 393 паллиативными койками, в том числе 245 койками сестринского ухода в 11-ти медицинских организациях и 148 паллиативными койками в 3-х медицинских организациях (Городская больница № 20, Городская больница № 28 «Максимилиановская», Городской гериатрический медико-социальный центр). Больше всего коек находится в Максимилиановской больнице, Гериатрическом медико-социальном центре и больнице № 38 имени Н.А. Семашко. В других стационарах развернуто от 5 до 25 коек в структуре различных отделений.

Паллиативную помощь онкологическим больным можно получить в восьми медицинских организациях (250 коек). В городе действуют 23 выездные бригадами службы «хоспис» для помощи на дому взрослым пациентам и одна детская бригада.

В комитете по здравоохранению Петербурга уточнили, что за 12 месяцев 2016 года на паллиативных койках пролечено 7 083 человека, в том числе на койках сестринского ухода – 1 765 человек, на онкологических паллиативных койках – 4 255 человек.

«Лицензия на медицинскую деятельность по паллиативной медицинской помощи в Санкт-Петербурге выдана 33 учреждениям, в том числе 25 городским медицинским организациям. Сюда же относятся 14 поликлиник и один детский хоспис. Еще три учреждения федерального подчинения также имеют лицензии. Это ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова», Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук», а также ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова». Такую помощь также имеют право оказывать еще 5 учреждений других форм собственности.

В комитете по здравоохранению считают, что за последние два года в городе очень много сделано для улучшения оказания паллиативной помощи. В конце 2016 года в Максимилиановской больнице открыто отделение ПМП для пациентов с вегетативными состояниями на 15 коек, увеличено количество коек в отделении паллиативной помощи в Городской больнице Иоанна Кронштадтского». В ближайшее время планируется увеличить количество коек в городских стационарах до 430-ти.

Чиновники обещают, что будет разработана маршрутизация пациентов с неонкологическими заболеваниями и организация для них выездной патронажной службы. В районах ожидается поэтапное открытие кабинетов паллиативной помощи, к работе будут привлекаться медицинские организации разной формы собственности.

В неформальной беседы представители петербургского комздрава сообщили, что так и не поняли, на какие конкретно данные Росздравнадзора ссылается Нюта Федермессер.

«Мы связались с Росздравнадзором, они не совсем представляют, о чем она говорит. Росздравнадзор постоянно проверяет нас по вопросу обезболивания, и пока их претензии касаются только количества аптек, отпускающих наркотические обезболивающие и психотропные вещества. У нас их 9, а в Росздравнадзоре хотят больше. Но именно это количество аптек мы отстаиваем и считаем, что совсем не на это надо делать акцент», - сообщили в комитете.

По результатам проводимого Комитетом мониторинга, в 2016 году к аптекам для обеспечения наркотическими средствами было прикреплено 1025 пациентов, что на 11,3% больше чем за 2015 год. Поступило 3838 рецептов (3246 рецептов в 2015 году). За первый квартал 2017 года прикреплено 367 пациентов, что на 12% больше чем за аналогичный период 2016 года.

С отсутствием маршрутизации чиновники тоже не согласны: «Отпуск наркотических средств производится по рецептам врачей амбулаторно-поликлинических учреждений, закрепленных за конкретной аптекой. Закрепление амбулаторно-поликлинических учреждений осуществляется отделами здравоохранения администраций районов Петербурга по согласованию с органами по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, в 2017 году в целях совершенствования обеспечения пациентов наркотическими препаратами комитет по здравоохранению согласовал с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возможность временного (разового) прикрепления медицинских организаций города к любой из 9-ти аптек», - уточнили в ведомстве.

Что касается игнорирования городом федерального законодательства, то, по данным чиновников, для нашего региона не требуется отдельного закона и действующих актов (ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах») вполне достаточно.

Информация для пациентов также присутствует. Так, в апреле 2015 года на официальном сайте комитета по здравоохранению создан раздел «Боли нет». На сайте также можно оставить письменное обращение. На базе функционирующей телефонной «горячей линии» организован прием обращений граждан по проблеме доступности обезболивающей терапии.

Для пациентов с хроническим болевым синдромом размещена информация на стендах в регистратурах поликлиник с указанием телефона «Горячей линии» Комитета по здравоохранению 63-555-77.

В 2016 году на «Горячую линию» Комитета по здравоохранению поступило 25 обращений по вопросам обезболивающей терапии, 7 их них признано обоснованными. По результатам рассмотрения приняты соответствующие меры. За первый квартал 2017 года поступило 5 обращений, за аналогичный период 2016 года - 9.

Прокомментировали ситуацию и с мамой Любови Аркус. По словам представителей ведомства, предоставленную ею информацию нельзя назвать полностью объективной, так как Любовь предоставила прессе не все данные относительно болезни и помощи маме.

«Но это уже на ее совести», - отметили в ведомстве.

В комитете по здравоохранению считают, что проблемы, безусловно, есть, но и многое сделано и делается. Реализация дорожной карты «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях при болевом синдроме в Санкт-Петербурге» в ближайшие 3 года должна значительно улучшить ситуацию с доступностью обезболивающей терапии, - считают в комздраве.

«Да, сейчас мы в начале пути, но заявления, что все в Санкт-Петербурге так плохо, не соответствуют действительности. Благодаря изменениям в законодательстве лед тронулся, и за эти два года изменения ощутимы. Надо отучать врачей бояться работать с наркотиками, принимать самостоятельные решения, нужна маршрутизация неонкологических больных. Но мы работаем», - отметили чиновники. И добавили: «Можно подумать, что в Москве нет проблем».