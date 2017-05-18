Все счета «Яндекса» заблокировали на Украине

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Москва, 18 мая. Счета «Яндекс.Украины» заблокированы. В данный момент компания ищет легальные возможности для перечисления средств партнерам.

По словам представителя компании, все счета ООО «Яндекс.Украина» заблокированы из-за вступивших в силу санкций в отношении ряда российских организаций. Все средства остаются на партнерских аккаунтах, но у компании нет возможности перевести их на счета партнеров. В «Яндексе» пояснили, что быстро решить проблему со счетами не получится.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских компаний, в отношении которых ввели санкции. В расширенный список вошли социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», а также ресурсы «Яндекс» и Mail.ru.