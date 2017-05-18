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Сирия, 18 мая. Террористы ИГ** ворвались в поселок Акариб на востоке провинции Хама, убив 35 местных жителей. ВВС западной коалиции вновь ударили по мирным районам Ракки, есть жертвы. Боевик-смертник ИГ подорвал себя к северу от аэродрома «Тияс», погибли десятки человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудары по ИГИЛ* на окраине города Маскана; атаковала позиции ИГ к западу и к югу от Дейр эз-Зора, нейтрализовав 9 боевиков; выбила террористов из поселка Акариб на востоке Хамы, но продолжает вести кровопролитные бои в этом районе.

«Исламское государство» (ИГИЛ): направило террориста-смертника в район базы «Тияс» в Хомсе, который в результате взрыва унес жизни 27 человек; убило 35 жителей, в том числе 12 детей, поселка Акариб и двух жителей Дейр эз-Зора; устроило очередной теракт в Багдаде.

Международная коалиция: нанесла новые авиаудары по жилым районам Ракки, погибли 15 человек; провела бомбардировку опорных пунктов ИГ к западу от города Ат-Табка.

«Ахрар аш-Шам»: ранила нескольких военнослужащих армии САР в ходе обстрела западной окраины Алеппо.

Провинция Алеппо

Как сообщается оппозиционный источник в Twitter (@MeadiaCenterfr), отряды одной из крупнейших исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в пригороде Аль-Захра к западу от Алеппо. В результате удара, согласно данным источника, было ранено больше количество правительственных военнослужащих. Эта информация, однако пока не получила официального подтверждения. Базирующиеся в западной части провинции радикалы, в том числе из «Джебхат ан-Нусры»***, постоянно обстреливают не только позиции САА, но и гражданские объекты в окрестностях административного центра. Ранее сам Алеппо также находился в оккупации исламистов, однако все они были полностью выбиты из города к концу прошлого года.

Подконтрольные оппозиционным силам новостные порталы сообщают о серии авиаударов, нанесенных бомбардировщиками правительственных ВВС по опорным пунктам террористов ИГ в районе города Маскана на востоке провинции. В этой части Алеппо к югу от освобожденного аэродрома «Аль-Джирах» продолжается масштабная освободительная операция армии САР. Связанные с «Исламским государством»* источники ранее сообщали о серьезных численных потерях в рядах САА в ходе последних боев.

Провинция Хомс

Подконтрольное ИГ информагентство «Аль-Амак» заявило об атаке смертника, произошедшей на востоке провинции. Утверждается, что террорист «Исламского государства» активировал на себе «пояс шахида» в районе к северу от военной авиабазы армии САР «Тияс», расположенной между Хомсом и Пальмирой. Согласно данным источника, в результате атаки погибли в общей сложности 27 человек. Информация в настоящий момент проверяется.

Правительственные войска ведут активные боевые действия в этом районе к востоку от административного центра. Основными горячими точками на данный момент являются районы гор Аш-Шумария и месторождения газа Аш-Шаир. Подразделения САА развивают наступление в направлении «дороги жизни», которая пролегает на востоке соседней провинции. Боевики ИГИЛ продолжают оказывать упорное сопротивление.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора возобновились столкновения между силами сирийской армии и «Исламского государства». Правительственные войска атаковали опорные пункты боевиков в районе кладбища на западной окраине города и к югу от него — вблизи высоты Аль-Тарда, где концентрируются мощные военные ресурсы террористической группировки. Об этом сообщил новостной центр Damascus Now. Согласно его данным, в результате столкновений были нейтрализованы не меньше девяти террористов, еще несколько десятков — ранены. Кроме того, ликвидирована военная автомашина боевиков, оснащенная крупнокалиберным пулеметом. Таким образом, с прибытием подкрепления армия САР активизировала наступательные действия, несколько реабилитировавшись на этом направлении.

Боевики тем временем в очередной раз открыли огонь по районам города, контролируемым правительственными силами. Под ударами минометов на этот раз оказался квартал Аль-Кусур. Сирийское агентство SANA сообщает о гибели трех местных жителей, еще столько же человек получили ранения.

Провинция Ракка

ВВС западной коалиции провели боевые вылеты в направлении городов Ракка и Ат-Табка. Как передает Damascus Now, в результате удара по улице Сейфа ад-Даула в столице провинции погибли 15 гражданских лиц, в том числе дети и женщины. Никаких данных о причиненном боевикам ИГ уроне не поступало.

Оппозиционный источник сообщил о бомбардировке самолетами ВВС коалиции населенного пункта Дибси Фарах, расположенного к западу от Ат-Табки вблизи границы с провинцией Алеппо. В этом районе базируются мощные резервы формирования, которые, как опасаются курды, могут попытаться вернуть захваченный Сирийскими демократическими силами (SDF)**** город. Сведений об итогах воздушной операции в этой части провинции источником не приводится. Важно отметить, что за время операции «Гнев Евфрата», в которой участвуют курды под командованием западных стран, коалиционная авиация многократно наносила удары по жилым районам. Счет мирных жертв коалиции в этой провинции идет на сотни.

Еще трое гражданских лиц погибли к северо-западу от Ракки в районе ферм Аль-Рашид. Как передает Twitter-канал (@wafanews82), местные жители подорвались на мине, которая была выпущена в ходе перестрелок между бойцами SDF и террористами ИГИЛ.

Провинция Хама

Как передает информационный портал Al Mayadeen Net, террористы ИГ ворвались в подконтрольный правительственной армии населенный пункт Акариб к северу от города Саламия на востоке провинции и устроили там настоящую резню. Сообщается, что в результате действий боевиков погибли 35 жителей поселения, среди них 12 детей. Позже подразделениям САА и Национальных сил обороны (NDF)****** удалось восстановить контроль над восточной частью Акариба, где в основном и орудовали террористы. В ходе массированной контратаки были ликвидированы около 30 боевиков.

Портал «Аль-Амак», однако, утверждает, что отрядам террористов ИГИЛ удалось захватить другой близлежащий населенный пункт — поселок Аль-Мабуджа, а сейчас боевики ведут огонь из ракетных установок «Град» по Саламии. Кроме того, сообщается, что в районе деревни Сабура также идут кровопролитные бои между САА и ИГ. Эти данные в настоящий момент проверяются. Таким образом, силы «Исламского государства» заметно активизировались на этом направлении, надеясь перерезать «дорогу жизни», ключевую магистраль, связывающую стратегические позиции армии САР.

Источник, связанный с вооруженной оппозицией, сообщает, что сирийские ВВС тем временем нанесли серию авиаударов по укрепленным районам террористов ИГИЛ в окрестностях города Укейрибат, являющегося главным форпостом группировки на востоке провинции Хама. Атакам с воздуха подверглись объекты боевиков вблизи поселений Суха, Аль-Наамия и Абу Ханая. Данных об итогах боевого вылета пока не поступало.

Ирак

В районах Аль-Наси и Аль-Салам на западе Багдада прогремели мощные взрывы. По данным Al Sumaria News, в результате погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения. Выяснилось, что сработали два взрывных устройства, заложенных, как предполагается, боевиками «Исламского государства». Еще один человек пострадал от взрыва во время сельскохозяйственных работ к северо-востоку от города Баакуба в провинции Дияла. Мужчина, находившийся за рулем трактора, наехал на мину, выпущенную в ходе боев между иракскими войсками и отрядами ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.