Сечин: «Роснефть» продолжит бороться с антироссийскими санкциями

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Берлин, 18 мая. «Роснефть» адаптировалась к антироссийским санкциям. Об этом рассказал главный исполнительный директор нефтегазовой компании Игорь Сечин.

Он указал на то, что у «Роснефти» есть легитимные возможности для обхода ограничений, однако компания намерена продолжить борьбу с санкциями в суде.

«Мы пытаемся реагировать на это и подаем иски в суды, и будем это делать даже несмотря на какие-то отрицательные решения», — цитирует слова Сечина РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что компании «Роснефть» может увеличить сумму требований к АФК «Система».