Боевики ИГ перешли в наступление на востоке провинции Хама
Хама, 18 мая. «Исламское государство»* воспользовалось перегруппировкой сил правительственных войск Сирии.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали населенные пункты, расположенные к востоку от города Саламия в провинции Хама. Игиловцы воспользовались тем, что основные части правительственных сил Сирии были переброшены в восточную Пальмиру для освобождения нефтегазовых месторождений и деблокады Дейр эз-Зора.
Отряды народного ополчения не выдержали натиска джихадистов и были вынуждены отступить. Позднее прибывшее подкрепление разрешило обострившуюся ситуацию и отбило у террористов захваченные населенные пункты.
* Организация запрещена на территории РФ.