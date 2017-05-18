Боевики ИГ перешли в наступление на востоке провинции Хама

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Хама, 18 мая. «Исламское государство»* воспользовалось перегруппировкой сил правительственных войск Сирии.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали населенные пункты, расположенные к востоку от города Саламия в провинции Хама. Игиловцы воспользовались тем, что основные части правительственных сил Сирии были переброшены в восточную Пальмиру для освобождения нефтегазовых месторождений и деблокады Дейр эз-Зора.

Отряды народного ополчения не выдержали натиска джихадистов и были вынуждены отступить. Позднее прибывшее подкрепление разрешило обострившуюся ситуацию и отбило у террористов захваченные населенные пункты.

* Организация запрещена на территории РФ.